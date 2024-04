Aller plus loin dans la circularité des huiles minérales, avec REGENERATION 2024

Produire une huile régénérée pour les moteurs dernière génération

Très attendu par une filière à la fois attentive à l’environnement et en quête d’excellence, l’appel à projets REGENERATION 2024 vise à implanter une usine capable de produire sur le territoire français des huiles de base de groupes 2 et/ou 3. Sa mise en service, attendue dans les toutes prochaines années, permettra de booster le volume et la qualité des huiles régénérées sur le marché français. L’huile de base régénérée de groupes 2 et/ou 3 présentera en effet des caractéristiques lui permettant d’être incorporée dans les lubrifiants « neufs » destinés aux matériels de dernière génération, et notamment aux moteurs Euro 5 et 6.

Présentation de REGENERATION 2024 par André ZAFFIRO, directeur général de CYCLEVIA

Une nouvelle source d’approvisionnement en huile de qualité

Les huiles régénérées en France, toutes de groupe 1, si elles trouvent des débouchés, ne répondent pas aux évolutions de la filière et à la qualité attendue par les formulateurs de lubrifiants qui représentent la plus grande part du marché français. Ces derniers sont ainsi contraints de s’approvisionner en huiles de base régénérées de groupes 2 et 3 dans d’autres pays d’Europe, notamment en Allemagne et en Italie.

Non sans obstacle : dans un contexte de demande croissante, les volumes disponibles se révèlent désormais insuffisants pour satisfaire la demande.

Le soutien significatif de Cyclevia

L’éco-organisme soutiendra le candidat retenu à l’issue de l’appel à projets à hauteur d’un montant qui, s’il sera définitivement fixé au terme de la phase finale de présentation des projets, est d’ores et déjà estimé à 7 millions d’euros (HT).



Cyclevia apportera aussi une aide spécifique pour toutes les huiles de groupes 2 et/ou 3 sortantes et mises sur le marché en France. Cette aide pourra être cumulée avec le soutien déjà en place, qui gratifie les régénérateurs s’approvisionnant en huiles usagées collectées en France. Cyclevia s’emploiera enfin à identifier et à faciliter de nouveaux débouchés pour l’huile régénérée qui sera produite dans l’usine.