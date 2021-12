Nouveau : le Panorama des solutions Bâtiment / ENR 2021

L'autoconsommation solaire est au beau fixe...

Cette année, une plus grande quantité de panneaux solaires a été installée en six mois qu’en une année auparavant en France.



Et l’autoconsommation y participe de plus en plus : l’année 2021 lui a véritablement permis de rentrer dans le jeu. Grâce à de nombreuses réglementations, comme la loi Climat et résilience, il est maintenant beaucoup plus aisé d’autoconsommer, individuellement ou collectivement.



Cet enrichissement législatif ouvre aux acteurs du secteur un potentiel de marché immense qui s’étend au-delà de la simple énergie solaire sur toiture. L'électricité verte autoproduite peut désormais alimenter des usages extérieurs au logement.



De nouvelles coopérations d’acteurs et associations technologiques sont possibles. Électromobilité ou production d’hydrogène, chacune pourra bientôt s’appuyer sur l’autoconsommation solaire comme socle énergétique des futurs modes de vie.



Le Panorama des solutions Bâtiment / ENR 2021 d'Environnement & Technique décrypte de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour les énergies renouvelables.