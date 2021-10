Le chiffre du 11 octobre 2021

C’est le nombre d’éclairages nocturnes illégaux de bureaux, de commerces, de chantiers ou de parkings qui ont été recensés par France Nature Environnement (FNE). Depuis le 1juillet 2021, FNE a mené un état des lieux, dans 122 villes et villages de France, du respect de la réglementation sur la pollution lumineuse nocturne. La fédération rappelle les deux textes en vigueur : l’ arrêté du 25 janvier 2013 relatif aux bureaux et aux commerces ; et l’ arrêté du 27 décembre 2018 appliqué aux parkings, parcs et jardins, monuments et chantiers extérieursobserve notamment FNE.