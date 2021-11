Le chiffre du jour

C’est le taux d’augmentation en un an de la déforestation au Brésil, selon l’Institut national de recherche spatiale (INPE) du Brésil. Soit 13 235 km² qui auraient été déboisés en Amazonie entre août 2020 et juillet 2021, selon ses dernières données. C’est la troisième année consécutive que la déforestation progresse sous la présidence de Jair Bolsonaro , arrivé au pouvoir en janvier 2019. D’après l’ONG Greenpeace, plus de 46 % des émissions de carbone du Brésil sont dues à la déforestation et, selon une étude récente de Carbon Brief, le Brésil a été leÀ la Conférence internationale sur le climat (COP 26), à Glasgow, le Brésil fait pourtant partie des 100 États qui ont promis d’enrayer la déforestation d’ici à 2030.