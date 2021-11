COP 26 : 100 pays s'engagent à mettre fin à la déforestation d'ici à 2030

À l'occasion d'un Sommet sur les forêts et l'utilisation des terres organisé par le Royaume-Uni en marge de la COP 26, 100 chefs d'État ou de gouvernement promettent de stopper la déforestation, voire d'inverser la tendance d'ici à 2030. Les grands pays forestiers comme le Canada, la Russie ou encore la République démocratique du Congo et le très décrié Brésil sont signataires. Ces dirigeants représentent au total 85 % des forêts mondiales. En Colombie par exemple, cet engagement devrait se concrétiser dans la loi : « Nous allons inscrire dans la loi un engagement en faveur d'une déforestation nette zéro d'ici à 2030 – l'un des engagements les plus ambitieux d'Amérique latine – et de protéger 30 % de nos ressources terrestres et océaniques d'ici à 2030 », explique le président colombien Iván Duque, signataire de la déclaration.

Cette engagement politique s'accompagne pour certains pays (douze d'entre eux) d'un engagement financier : 12 milliards de dollars entre 2021 et 2025 seront versés aux pays en développement, notamment pour la restauration des terres dégradées, la lutte contre les incendies de forêt et le soutien aux droits des communautés autochtones. Les investisseurs privés s'engagent aussi à mobiliser 7,2 milliards de dollars. Les P-DG de plus de 30 institutions financières représentant plus de 8 700 milliards de dollars d'actifs mondiaux s'engagent en parallèle à éliminer les investissements dans les activités liées à la déforestation.

Enfin, 28 gouvernements représentant 75 % du commerce mondial des principaux produits de base qui peuvent menacer les forêts – comme l'huile de palme, le cacao et le soja – s'engagent dans un ensemble commun d'actions pour « assurer un commerce durable et réduire la pression sur les forêts, y compris le soutien aux petits agriculteurs et l'amélioration de la transparence des chaînes d'approvisionnement ».

Selon le dernier rapport de l'ONU sur la déforestation dans le monde datant de mai 2020, près de 10 millions d'hectares sont perdus chaque année à la suite de leur conversion à des fins agricoles ou autres. Malgré un ralentissement de la déforestation cette dernière décennie.