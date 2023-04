Quartiers résilients : 25 premiers sites retenus

« Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont plus durement touchés par les crises climatique, sanitaire, économique », souligne l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru). Face à cette situation, avec un budget de 100 millions d'euros, l'Anru soutiendra 50 quartiers pilotes afin de renforcer « leur résilience ».

Le 27 avril, Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement et Catherine Vautrin, présidente de l'Anru, ont annoncé les 25 premiers quartiers prioritaires retenus. Ils bénéficieront d'un accompagnement de l'Anru (subventions d'ingénierie, de dépenses de personnel et d'investissements) qui « permettra de renforcer la résilience des quartiers en renouvellement urbain en travaillant par exemple sur le traitement des îlots de chaleur urbains, la gestion du cycle de l'eau, la dépendance aux énergies fossiles des immeubles de logement social, la promotion de l'économie circulaire, etc… ».

Les quartiers sélectionnés sont notamment situés à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), à Rouen (Seine-Maritime) ou encore à Nîmes (Gard), Toulouse (Haute-Garonne) et Tourcoing (Nord).

Une deuxième vague de sélection de sites sera validée avant l'été.