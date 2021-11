COP 26 : création du réseau international des conseils pour le climat

Alors que se tient la COP 26 à Glasgow, au Royaume-Uni, le Haut Conseil pour le climat français annonce la création du réseau international des conseils pour le climat, ces instances chargées d'apporter à leur gouvernement une expertise scientifique et technique indépendante en matière de climat. Le HCC en sera membre et il en assurera même le pilotage en 2022, en collaboration avec les conseils du Guatemala et du Canada. Le réseau est composé de 21 organismes consultatifs à travers le monde, dont huit font partie des pays du G20. « La mission principale est de favoriser la collaboration internationale entre les conseils pour le climat existant et de soutenir la mise en place de nouveaux conseils pour le climat afin d'accompagner les gouvernements », explique le HCC français dans un communiqué.

Dans une lettre, les présidents des différents conseils enjoignent déjà à tous les gouvernements à mettre en place leurs propres organes indépendants pour le climat autour de cinq principes clés : la rigueur scientifique appuyée par une expertise pluridisciplinaire ; un éclairage et des avis indépendants fondés sur des données factuelles ; la prise en compte des aspects socio-économiques de la transition ; la concertation impartiale avec les parties prenantes concernées et le soutien à la fois des mesures d'atténuation, d'adaptation et de transition juste, car ces trois dimensions sont essentielles à l'atteinte des objectifs climatiques.