Grand Prix Impact : le jury récompense des initiatives ambitieuses dans l'eau, l'énergie et le recyclage

Le gala du Grand Prix Impact a eu lieu, mercredi 8 novembre au soir, à l'École des beaux-arts de Paris. À l'occasion de ce concours des innovations au service de la transition écologique, dix prix ont été décernés pour récompenser des initiatives alliant « impact environnemental et potentiel commercial », selon Thomas Bruno, de CleanTech Open France, membre du jury eau, l'une des catégories en lice.

Les gagnants des catégories eau, énergie, économie circulaire et recyclage sont respectivement : Acqua écologie, Dracula Technologies et Idelam. Le premier entend s'attaquer à la réutilisation des eaux grises, noires, industrielles et pluviales. Le deuxième a développé une batterie qui convertit la lumière ambiante en électricité. Enfin, le troisième souhaite utiliser un solvant supercritique pour recycler les déchets complexes multimatières.

Quelque 1800 entreprises se sont inscrites à ce concours. Les 400 qui ont passé la barre de la première sélection seront répertoriées dans un référentiel à destination du Conseil national des achats, des cabinets ministériels, des parlementaires, des exécutifs et d'une sélection d'entreprises cotées en Bourse. Enfin, en plus d'une dotation financière globale de 250 000 euros pour les gagnants, chacun bénéficiera d'un appui au développement commercial de sa solution.