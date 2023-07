Dans l'actu

Zéro artificialisation nette des sols (ZAN), la fin du feuilleton parlementaire

Depuis leur publication, fin avril 2022, les décrets d'application de l'objectif zéro artificialisation nette des sols (ZAN) en 2050 ont suscité la gronde d'élus locaux et de sénateurs. Ce dispositif était en place depuis la loi Climat et résilience d'août 2021 qui prévoit également une cible intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. Face à la polémique, en août 2022, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait demandé aux préfets un moratoire sur ces décrets dans l'attente de leur réécriture. En parallèle, le Sénat est à l'initiative d'une proposition de loi, déposée en décembre 2022, visant à réformer et assouplir les règles du ZAN. Les sénateurs se réjouissent des outils donnés aux maires, par ce texte, qui a été définitivement adopté par le Parlement le 13 juillet 2023. Cette nouvelle loi prévoit une capacité d'artificialisation garantie aux communes, un droit de préemption étendu à la renaturation, ainsi que la possibilité de surseoir à statuer sur les projets pouvant mettre en péril l'objectif de diminution de la consommation d'espaces naturels. Les efforts de renaturation effectués depuis 2021 seront également pris en compte. La promulgation de ce texte devrait prochainement intervenir, tout comme la publication des deux décrets révisés récemment mis en consultation par le ministère.