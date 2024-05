Une base de données carbone qui doit relever le défi perpétuel d'être à jour

Elle s'utilise pour réaliser des analyses de cycle de vie dans le cadre de travaux de recherche ou de parcours de formation, avec un travail sur les flux entrants et sortants. Elle permet aussi aux industriels de savoir si le développement d'un produit répond aux normes environnementales en vigueur. Par exemple, les réglementations dans le domaine du photovoltaïque se basent sur des données délivrées par Ecoinvent. Enfin, elle sert aussi à abonder Inies, base de données française de référencement environnemental des produits et équipements de la construction.

Ecoinvent se met régulièrement à jour pour suivre les évolutions des techniques et des normes, car elles ont un impact sur le bilan carbone des produits dont le cycle de vie est analysé. Par exemple, la purification du polysilicium, une des premières étapes dans la fabrication d'un panneau photovoltaïque, est une technique coûteuse en électricité. En plus de dépendre des chaînes d'approvisionnement, le bilan carbone associé à la fabrication d'un panneau photovoltaïque va dépendre aussi de cette opération de purification, dont les conditions matérielles de mise en oeuvre ont évolué.

Chercheuse au CEA, Nouha Gazbour pointe d'ailleurs que la version 3.9 d'Ecoinvent n'a pas fait état de cette évolution depuis 2007, année de mise en place de la fonctionnalité permettant d'avoir les flux d'entrants et de sortants associés à chaque technique. « Cela nous oblige à chercher les données associées nous-mêmes pour les rentrer manuellement dans le logiciel », complète-t-elle. La version 3.10 - à laquelle elle n'a pas encore accès - modifiera-t-elle la donne ? Sans accès presse au logiciel, impossible à vérifier.

Impossible non plus de vérifier si la version 3.10 tient compte des impacts carbone associés à l'apparition entre 2018 et 2019 des nouvelles réglementations françaises anti-pollution (Euro 4, 5 et 6) dans le paysage du transport. Ce serait néanmoins dans la philosophie de cet outil qui, en toute logique, intègre également les données liées au mix énergétique - plus celui-ci est décarboné, plus il contribue à réduire le bilan carbone du produit suivi.