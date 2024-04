Amélioration du rendement des réseaux d'eau potable : le pari des appareils connectés

Le réseau d'eau potable de la MEL délégué à Iléo a une moyenne d'âge de 43 ans (88 ans pour celui de Paris). Il dessert 340 000 abonnés et se partage en 147 secteurs. « Grâce à un dispositif de supervision, nous surveillons les débits de nuit, tous secteurs confondus, afin d'identifier les fuites », indique Alain Bézirard, vice-président chargé de la politique de l'eau et de l'assainissement pour la MEL. Les canalisations étant logiquement moins utilisées la nuit, il est plus facile d'identifier une variation inhabituelle de l'écoulement. Une équipe est ensuite dépêchée sur place pour localiser plus finement le tronçon fuyard. Or, les secteurs sur lesquels les recherches sont effectuées font de 15 à 100 kilomètres de long, chacun segmenté en tronçons de 6 mètres. C'est pourquoi « le travail de nos agents s'apparente quelquefois à rechercher une aiguille dans une botte de foin », confesse Yannick Van Es, directeur eau pour la MEL.

“ La détection des fuites fait partie des sujets importants consécutifs au transfert de la compétence eau aux intercommunalités ” Oriane Cébile, conseillère environnement pour l'association Intercommunalités d'Île-de-France Le déploiement d'une sonde en moyenne tous les 250 mètres (à chaque regard accessible depuis la chaussée) est pensé pour apporter une réponse à cette question. Le travail autour des débits de nuit va continuer. Mais en complément, les potentielles vibrations acoustiques sur les tuyaux seront récupérées par les sondes et transmises au centre de supervision grâce à un réseau de type LoraWan, connu pour sa faible consommation d'énergie et sa longue portée, et utilisé dans l'internet des objets. « Il y a trente ans, les personnels chargés de la localisation des fuites devaient déplacer leur matériel en fourgon. Maintenant, ils peuvent se déplacer à pied le long du réseau concerné et, avec un casque renforçant les bruits, écouter l'écoulement de l'eau sous leurs pieds pour repérer où il varie. Ils peuvent aussi utiliser la technique de la corrélation acoustique grâce à des perches spéciales installées dans des regards de part et d'autre de la potentielle fuite », indique Martine Veren, directrice du service support aux opérations d'Iléo.