Lancement de deux appels à projets pour l'hydrogène

Dans le droit fil de sa stratégie hydrogène présentée le 8 septembre, l'Agence de la transition écologique (Ademe) ouvre deux appels à projets. Le premier est baptisé « briques technologiques et démonstrateurs ». Il sera financé par le Programme d'investissement d'avenir à hauteur de 350 M€ jusqu'en 2023. Il vise à développer ou améliorer les composants nécessaires à la production et au transport de l'hydrogène, et à développer de nouveaux véhicules pour le transport de marchandises notamment (ferroviaire et routier). En parallèle, il pourra soutenir des pilotes et démonstrateurs de plus de 20 MW de puissance de production. L'appel à projets s'adresse donc aux entreprises, pour des projets menés seul ou en partenariat, et d'un montant minimum de 2 à 5 millions d'euros.

Le second appel à projets est baptisé « écosystèmes territoriaux hydrogène ». Il soutiendra l'émergence de projets territoriaux autour de l'hydrogène renouvelable ou décarboné, pour des usages industriels et en mobilité, en particulier dans le domaine des utilitaires et des transports lourds (collectifs ou de marchandise). Il vise à faire émerger des consortiums réunissant sur un même territoire collectivités et industriels. Cet appel à projets sera doté de 275 M€ d'ici 2023.