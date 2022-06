Appel à signer un manifeste pour une architecture bas carbone et du vivant

L'Institut français de la performance du bâtiment (Ifpeb), Construction 21, le New European Bauhaus 2022 et la société A4MT (Action for Market Transformation) ont lancé le mouvement « Unisson(s) ». Ils appellent les architectes, les maîtres d'ouvrage et les parties prenantes d'actes de construire à signer son manifeste pour une « architecture bas carbone et du vivant ».

L'ambition du manifeste Unisson(s) est de « réunir autour de l'architecte et de l'architecture, toute la filière des métiers de l'architecture décarbonée revisitant le rapport à la nature et aux besoins de chacun. La meilleure énergie reste celle que l'on ne consomme pas. Et pour en arriver là, il faut de la matière grise. Pour l'architecte, le défi est au-delà de son renouveau professionnel, culturel et social, il est éminemment au service du bien commun universel ! », expliquent les partenaires de l'initiative.