Transformation de la biomasse : l'Ademe soutient 30 projets de recherche

Le 5 novembre, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a annoncé avoir retenu 30 projets de recherche dans le cadre de la troisième édition de l'appel à projets de recherche « Graine ». Chaque projet bénéficiera d'une subvention pouvant atteindre jusqu'à 250 000 euros.

Cet appel à projets, dispose d'une enveloppe de 7 millions d'euros sur deux ans, pour soutenir des projets de recherche relatifs à la transformation industrielle des biomasses en aliment, en énergie ou encore en produits et matériaux biosourcés, tout en contribuant à la préservation de l'environnement. « Les projets retenus sont portés par des consortiums regroupant des acteurs publics et privés de recherche et des entreprises », précise l'Ademe.

Huit projets ont été retenus dans la catégorie « produits biosourcés », six dans la catégorie « agriculture / déchets organiques », quatre dans les catégories « déchets organiques » et « bois / gestion forestière » et deux dans les catégories « chaleur », « agriculture » et « déchets organiques / produits biosourcés ». Les catégories « sols pollués /agriculture » et « sols pollués / produits biosourcés » ont permis de retenir un lauréat chacune.