Qualité de l'air : l'Ademe regroupe ses programmes de recherche dans l'appel à propositions unique Aqacia

Le 16 septembre, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a lancé le premier appel à propositions de recherche (APR) de son nouveau programme « amélioration de la qualité́ de l'air : comprendre, innover, agir » (Aqacia). Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 novembre 2020.

Ce programme « a pour ambition de faire émerger des projets de recherche & développement orientés vers la compréhension et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et extérieur », résume l'Ademe. Il prend le relais de différents programmes de recherche : Primequal, Cortea, Aactair-volet R&D et partiellement d'Impacts-volet Air.

Tirer les leçons des crises sanitaires et environnementales

Cette première édition de l'APR Aqacia porte sur le thème « préparer aujourd'hui la qualité de l'air de demain ». Il vise à « anticiper l'évolution future des atmosphères intérieures et extérieures et identifier des pratiques et solutions innovantes qui soient efficaces pour en améliorer durablement la qualité ». L'Ademe précise rechercher notamment des travaux sur les enseignements à tirer des crises épidémiques (dont la Covid-19), sociétales et climatiques majeures.

L'APR s'adresse aux équipes de recherche, aux centres de recherche, aux entreprises, aux associations ou encore aux bureaux d'études travaillant dans des domaines variés et disposant de propositions de recherche dites « finalisées ». Les lauréats seront subventionnés pour un montant compris entre 25 et 70 % des dépenses éligibles.