Une nouvelle offre intégrée au service des réseaux de distribution d'eau

Aquawize est une offre de service proposant des tableaux de bord d'analyse de données aux exploitants de réseaux de distribution d'eau, afin de suivre leurs performances et d'identifier d'éventuelles fuites grâce à l'intelligence artificielle (IA). Produite par Lacroix Environnement, cette solution sera présentée officiellement à l'occasion du salon Pollutec.



Mais son histoire remonte à 2022 et à la signature d'un partenariat avec Nevers Agglomération. Alors utilisatrice de la solution PCwin2, la régie eau de la collectivité souhaitait une solution que pourraient s'approprier plus facilement ses agents. « Avant, nous devions consacrer une heure à lire des rapports et avoir une connaissance fine de l'historique des réseaux pour repérer les fuites », explique Fabrice Paccamiccio, directeur du service de l'eau de l'établissement public. Grâce aux codes couleurs pour chaque îlot de sectorisation, aux indicateurs actualisés en temps réel (débits minimum et maximum, volume journalier, etc.) et aux alertes de l'IA, Aquawize permet une identification rapide des secteurs fuyards.

Le plus ? Aquawize s'améliore constamment grâce au suivi effectué par la régie de Nevers Agglomération. Par exemple, 2025 verra l'installation d'un indicateur pour identifier la balance hydraulique par secteur.