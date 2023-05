Un bateau laboratoire pour détecter les polluants cancérigènes dans la Moselle

L'Agence de l'eau Rhin-Meuse, en partenariat avec ses homologues allemand et luxembourgeois, lance une campagne transfrontalière de surveillance de la qualité des eaux de la Moselle française. Celle-ci vise à détecter la présence de certains polluants bioaccumulables comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), classés comme cancérigènes, ainsi qu'à déterminer leur source.

Le bateau laboratoire allemand Max Prüss réalise des prélèvements de dreissènes, des moules zébrées d'eau douce, une espèce régulièrement utilisée comme bioindicateur de pollution, notamment des micropolluants. Équipé d'une pompe et d'un grappin, le bateau permet aussi de mesurer en continu plusieurs paramètres (température, pH, teneur en oxygène, turbidité, etc.). Au total, au mois de mai, le bateau naviguera neuf jours sur la Sarre et la Moselle, de l'embouchure dans le Rhin en Allemagne jusqu'à Nancy, à la confluence avec la Meurthe.

Ce travail de surveillance active « répond à un enjeu majeur dans la préservation de la ressource en eau, permettant d'engager la bonne action au bon endroit dans une logique d'efficience des financements publics. Les résultats collectés permettront d'évaluer l'impact des polluants sur la santé humaine, les organismes aquatiques et leurs écosystèmes pour mettre en place des actions concrètes visant à protéger la ressource », selon Marc Hoeltzel, directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Meuse.