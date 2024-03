Bâtiment : une station de nettoyage de pinceaux sans eau utilisée par un groupe de rénovation immobilière

« La réglementation COV (composés organiques volatils) de 2010 a obligé tous les fabricants de peinture à revoir leur copie » , rappelle Thierry Hatat, l'inventeur de la solution. Les composés organiques volatils des peintures contribuant à l'effet de serre, comme l'acrylique, la glycéro ou encore le polyuréthane, ont été bannis à la faveur de cette réglementation. Et avec eux a disparu la possibilité de laver ses pinceaux au white spirit, une méthode nécessaire pour débarrasser les pinceaux de ces COV en les laissant décanter, pour être remplacée par un lavage à l'eau du robinet. « Une problématique environnementale en a remplacé une autre , estime Thierry Hatat. Le lavage au robinet d'un rouleau gaspille entre 30 et 50 litres d'eau potable et amène à la station d'épuration des éléments minéraux issus des peintures, qu'elle ne saura pas traiter. »

“ Le liquide ne se jette pas : il s'épure et la peinture tombe dans une grille en bas du réservoir à travers un système de caillebotis ” Thierry Hatat, l'inventeur de la solution Son invention repose sur un liquide qu'il a mis au point. Peu d'informations filtrent autour de sa composition. Il s'agit un déchet du végétal - « un coproduit et non une graine », précise Thierry Hatat. Il a été développé en coopération avec le centre de recherche d'un grand groupe céréalier champenois et le Pôle industrie et agro-ressources – une structure publique fédérant plusieurs centaines d'acteurs autour de projets sur la chimie verte - du Grand Est. « Le liquide ne se jette pas : il s'épure et la peinture tombe dans une grille en bas du réservoir à travers un système de caillebotis », explique Thierry Hatat. Pour les métiers du second œuvre, sa densité est telle que la décantation s'opère d'elle-même. On notera que la station demande une petite quantité d'eau à mélanger avec le liquide végétal et à réapprovisionner régulièrement.