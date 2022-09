Biodiv'Eco : l'OFB retient sept projets à Mayotte et à La Réunion

Dans le cadre de l'appel à projets Biodiv'Eco, l'Office français de la biodiversité (OFB) a sélectionné sept projets de développement économique favorables à la biodiversité locale, situés à Mayotte et à La Réunion. Cet appel à projets, lancé en mars 2022, est doté de 400 000 euros. Deux projets ont été retenus à Mayotte et cinq à La Réunion. Ils seront soutenus principalement sur les filières de l'agroécologie, de l'agroforesterie, de l'écotourisme et avec du matériel végétal d'origine locale.

Certains d'entre eux sont portés par de petites entreprises locales. À La Réunion, une exploitation agricole familiale, en bordure du parc national, sera notamment aider pour développer et valoriser ses pratiques agroforestières et l'agriculture biologique. D'autres projets sont portés par des associations, comme celui ayant trait au développement d'une filière apicole durable, à Mayotte, ou encore le projet d'intégration de microparcelles agroforestières pour restaurer des zones dégradées par la plantation d'espèces endémiques, à La Réunion.

Les lauréats, outre l'aide financière de l'OFB, pourront s'appuyer en matière d'ingénierie de projet sur l'équipe de l'Office et sur les acteurs partenaires de l'appel à projets.