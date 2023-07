À 69 ans, Jim Skea succède au Sud-Coréen Hoesung Lee à la présidence du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).

Lors de sa session plénière à Nairobi (Kenya), ce 26 juillet, le Giec a élu son nouveau président, à 90 votes contre 69. Le Britannique Jim Skea dirigera donc le groupe d'experts sur le climat pour son septième cycle, jusqu'en 2030.

Ce professeur d'énergie durable à l'Imperial College de Londres était jusqu'ici coprésident du troisième groupe de travail du Giec, qui traite de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a notamment codirigé le rapport 2022 sur l'atténuation du changement climatique. Il était également président de l'Institut britannique de l'énergie, entre 2015 et 2017.

« Je poursuivrai trois priorités : améliorer l'inclusion et la diversité, protéger l'intégrité scientifique et la pertinence politique des rapports d'évaluation du Giec et utiliser efficacement les meilleures données scientifiques disponibles sur le changement climatique. Mon action en tant que président du Giec garantira la réalisation de ces ambitions », a-t-il déclaré.

Le météorologue et climatologue français Robert Vautard est quant à lui élu co-président du groupe de travail 1 sur les bases physiques du changement climatique, succédant ainsi à Valérie Masson-Delmotte.