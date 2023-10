Les canalisations en PE sur la voie de la décarbonation

Spécialiste des canalisations en PE et PP pour les TP, le bâtiment et l'irrigation, l'entreprise Elydan a obtenu la certification ISCC+ attestant de l'utilisation dans sa production de matières premières d'origine non fossile, de la collecte jusqu'au processus de transformation. Obtenue auprès de SGS pour les sites de Grenoble (38) et Seppois-Le-Bas (68), cette certification permet à Elydan de proposer à ses clients une offre décarbonée avec des produits fabriqués à partir de matériaux bio-sourcés (gamme Bio), issus d'un recyclage chimique ou mécanique de déchets industriels (gamme Circular) ou encore issus de déchets industriels végétaux (gamme Bio-Circular).

Les 200 premiers mètres de la première canalisation Bio-Circular développée par Elydan pour les réseaux de gaz ont d'ailleurs été posés, début septembre, par GRDF sur un chantier de Clermont-Ferrand (63), en ce qui constitue pour l'énergéticien « une première mondiale ». Développée dans le cadre du projet Biotope, cette canalisation a été produite à partir de résidus de la transformation de bois provenant notamment d'industries papetières finlandaises : ces déchets végétaux ont d'abord été convertis en bio-naptha, puis en bio-éthylène – et ce dernier a servi à produire le polyéthylène injecté dans la chaîne de fabrication d'Elydan.