La Commission européenne consulte sur le plan d'action pour la numérisation de l'énergie

Pour faciliter la production et la consommation flexibles d'énergie, notamment renouvelables, la Commission européenne souhaite mettre en place un plan d'action. Elle a ouvert dans cette optique une consultation publique jusqu'au 24 janvier 2022.

« La transformation numérique du système énergétique apporte de nombreux avantages, mais également des risques et des défis liés aux spécificités du système énergétique, notamment comment mélanger les technologies existantes avec les nouvelles, les menaces de cybersécurité qui pourraient affecter l'approvisionnement, ainsi que la consommation croissante d'énergie liée à l'utilisation des technologies TIC [technologies de l'information et de la communication], pointe la Commission. Une réponse politique intégrée de l'UE est nécessaire pour garantir que les investissements dans les technologies numériques dans le système énergétique contribuent au Green Deal et à une Europe adaptée à l'ère numérique. »

Un des objectifs du plan d'action sera de garantir que les nouveaux marchés basés sur les données énergétiques soient ouverts et compétitifs, en respectant l'éthique et en garantissant la protection des données, la confidentialité et la cybersécurité. Ce programma décrira comment les politiques et instruments de financement de l'UE fonctionneront ensemble pour exploiter les avantages de la transformation numérique du système énergétique, en minimisant l'empreinte environnementale des solutions numériques.