Filiale de Bouygues Construction lancée cet été pour le réemploi des matériaux, Cyneo inaugurera, fin novembre à Vitry-sur-Seine (94), son premier « centre technique ». D'une superficie de 2 700 m2, ce centre sera la tête de pont d'un réseau national qui aspire à se déployer, dans un premier temps, à la maille régionale avec, dans chaque centre, des ateliers, des zones de stockage, des salles d'exposition, des espaces de formation…

Au-delà de ce réseau physique, Cyneo ambitionne de créer une communauté « que l'on rejoint via une adhésion, selon une tarification que l'on a voulue la plus accessible possible », précise sa directrice Joanna Ferrière, afin de collecter le maximum de matériaux réemployables et d'en massifier la réutilisation. L'objectif est d'attirer tous les acteurs gravitant de près ou de loin autour du réemploi (fournisseurs de matériaux, cureurs, déconstructeurs, maîtres d'œuvre et d'ouvrage, recycleurs, collectivités, associations, etc.). Et de leur proposer des prestations allant de la mise à disposition d'espaces mutualisés (stockage, prototypage, exposition) aux services de conseil, de veille réglementaire, de formation, de marketplace, etc. Si les bénéficiaires de ces services resteront « indépendants et libres de vendre leurs matériaux » à qui ils le souhaitent, ils pourront les céder à Bouygues Construction au travers de contrats-cadres de fourniture.