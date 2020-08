Règlement CLP : l'Echa consulte en vue d'ajouter les sels de lithium

L'Agence européenne des produits chimiques (Echa) soumet à consultation, jusqu'au 2 octobre, un projet de classification harmonisée du carbonate, du chlorure et de l'hydroxyde de lithium, dans le cadre du règlement CLP.

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) explique avoir soumis en décembre 2019 une proposition en ce sens à l'Echa. Elle suggère d'étiqueter les sels de lithium comme « Peut nuire à la fertilité ou au fœtus ; catégorie 1A (H360FD) ».

« Ces trois sels présentent un danger pour la fertilité et le développement fœtal », explique l'Anses, qui a évalué leurs propriétés mutagènes, cancérogènes et toxiques pour la reproduction et le développement. Ces composés sont notamment utilisés dans les batteries, dans les industries du verre et de la construction, ou encore dans certains médicaments (s'agissant du carbonate de lithium).

À l'issue de la consultation, un avis final du comité d'évaluation des risques de l'Echa sera remis à la Commission européenne. Celle-ci pourra ajouter les sels de lithium dans le règlement CLP, ce qui entraînera leur étiquetage et pourrait, à terme, conduire à un encadrement plus restrictif de leur utilisation en Europe, rappelle l'Anses.