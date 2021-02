Naissance de l'AF ventilation, l'association française de la ventilation

Sept acteurs du monde du bâtiment et du génie climatique se sont rassemblés pour créer l'Association française de la ventilation. Leur but est de coordonner leurs efforts pour alerter sur l'importance de la qualité de l'air intérieur, et le rôle que peut jouer la ventilation des bâtiments. « Beaucoup d'installations de ventilation sont mal mises en œuvre et mal entretenues. Nous avons besoin d'outils de communication pour faire comprendre ce langage autour de la qualité de l'air », explique Jean-Claude Rancurel, de la Capeb.

Le marché du résidentiel individuel représente 850 000 appareils vendus chaque année dont 20 % dans le bâtiment neuf et 80 % dans la rénovation. Dix millions d'équipements sont installés avec un taux de remplacement de 5 à 7 % et seul un tiers est entretenu selon l'association. Dans le collectif et le tertiaire, le parc est estimé à 1,2 million de caissons et est mieux entretenu grâce à une maintenance régulière. Le but de l'association sera donc de sensibiliser les occupants sur l'importance du bon fonctionnement de ces installations, faire évoluer la règlementation pour rendre l'entretien des VMC obligatoire, proposer des outils, des contrats d'entretien, des aides au diagnostic et déployer la mesure de la qualité de l'air dans les logements.

Les fondateurs de l'association espèrent également convaincre d'autres acteurs de la qualité de l'air intérieur à les rejoindre.