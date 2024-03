Décarbonation des entreprises de la mécanique : publication d'un guide d'accompagnement à l'usage des PME

La partie évaluation se concentre notamment sur les GES spécifiques à l'industrie mécanique, comme les fluides frigorigènes, les hydrocarbures perfluorés utilisés dans la fusion de l'aluminium et l'hexafluorure de soufre qui intervient dans la fabrication d'équipements électriques. Le document pointe quelques éléments auxquels prêter attention, comme les pertes énergétiques dans les installations d'air comprimé ou la prise en compte des bâtiments industriels, aussi importants que le process dans le bilan énergétique global. Enfin, un rubriquage permet d'identifier un référent interne dont les compétences permettent de mener à bien chaque action.

Ce document a été conçu par Mecallians, structure née de l'union entre une Fédération des entreprises mécaniques, son centre technique et son bureau de normalisation. Le guide sera disponible début mai, sur les sites internet de Mecallians et de son centre technique en téléchargement. Une version imprimée sera également disponible et transmise à la demande.