Eaux pluviales : un projet de stockage en cours d'instruction dans une plaine agricole francilienne

« Il est toujours compliqué de connaître la quantité d'eau qui s'infiltre dans la nappe » Le projet de la plaine de Montjean est en cours d'instruction pour un dossier « Loi sur l'eau » - le principe de stockage notamment va à l'encontre des exigences d'infiltration directe prévues par les textes. Mais est-il si évident de connaître les quantités d'eaux pluviales qui s'infiltrent directement dans la nappe ? Christophe Durouchoux, ancien hydrogéologue chez EDF et au BGRM, fournit des éléments de réponses sur le sujet.

« À son arrivée sur un sol agricole, l'eau pluviale prend plusieurs chemins : une partie repart au ciel sous forme d'évaporation directe, une autre irrigue la partie découverte de la plante, une ensuite s'infiltre dans l'humus et une dernière ruisselle. L'eau qui n'est pas reprise par les plantes est en excès, et peut descendre. Pour cette raison, il est toujours compliqué de savoir la quantité d'eau qui s'infiltre dans la nappe.

En Île-de-France, il est aussi compliqué de connaître à quelle profondeur. En effet, le sous-sol est fait de superpositions de nappes communiquant difficilement entre elles. L'eau descend, mais plus ou moins, en fonction des différences de pression, avec en possible étape ultime du voyage une arrivée dans les nappes de l'Albien, à 600 m de profondeur – nappes réservées aux graves situations de crise et interdites à l'usage quotidien.

Avec son projet, Île-de-France Nature crée les conditions d'une consommation raisonnée et vertueuse de l'eau et ne fait que retarder son retour dans le grand cycle. »