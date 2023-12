L'École nationale du recyclage et de la ressource monte en puissance

Sept mois après l'inauguration de son premier site vitrine à Lomme, dans le Nord, l'École nationale du recyclage et de la ressource (EN2R) a mis en ligne, fin octobre, le catalogue de ses formations. Une deuxième étape avant de nouveaux développements.

Plusieurs réunions ont été organisées pour proposer aux DRH des accompagnements au recrutement et à la mise en place de préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC), en lien avec l'Opco 21 et Pôle emploi sur plusieurs métiers en tension.

Avec 87 cursus proposés, dont 27 dans les départements et régions d'outre-mer (lire encadré), l'éventail proposé (1) est large : il va des formations généralistes de sensibilisation aux métiers de l'environnement à des formations beaucoup plus pointues, validées par des certificats de qualification professionnelle (CQP) « qui existaient déjà, mais que nous avons relookés et remis en ligne », explique Serge Ponton, président de la commission sociale et formation de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), porteuse du projet de l'EN2R avec l'Afpa.

D'ores et déjà, l'Afpa a formé une cinquantaine de personnes au titre d'agent technique de réception et de valorisation des déchets (ATRVD) et une dizaine au titre d'agent de refabrication et de recyclage des batteries. Près de 40 CQP d'opérateur de tri manuel ont été délivrés, et plusieurs sessions consacrées à la « Découverte approfondie du secteur du recyclage » ont été organisées pour les demandeurs d'emploi, en lien avec le conseil régional des Hauts-de-France.

27 formations proposées dans les Drom Dans les départements et régions d'outre-mer (Drom), les 27 formations du catalogue se concentrent sur l'île de La Réunion et sont assurées par l'organisme Synergie OI. Elles balaient les différentes filières (bois, BTP, CSR, DEEE, métaux, papiers-cartons, textiles, plastiques, verre, VHU), en mode « découverte » ou « expertise ». Les autres modules portent sur la sécurité incendie, la QSE, le management, etc. Le plus long (490 heures) et le plus onéreux (5 880 euros TTC) permet de décrocher le titre professionnel d'agent technique de réception et de valorisation de déchets sur un site d'apport volontaire. Un public varié

« Nous sommes bien sur la ligne de conduite que nous nous étions fixés, à savoir réaliser entre 2 000 et 3 000 formations par an », au bénéfice de nouveaux entrants dans la profession, de collaborateurs en spécialisation, ou encore d'un public ayant des besoins plus transverses de sensibilisation. Et Serge Ponton d'évoquer par exemple l'ouverture de discussions avec des syndicats « souhaitant sensibiliser leurs collaborateurs aux métiers du recyclage ».

Les 87 formations mises en ligne ont été auditées et validées par les différentes filières de Federec, « ce qui a nécessité un peu de temps et d'efforts ». Ce sera également le cas des formations qui s'ajouteront au catalogue d'ici à la fin du premier trimestre 2024. « Nous proposerons toujours des formations transverses, potentiellement duplicables à d'autres métiers, avec par exemple des CQP communs à d'autres filières, comme la métallurgie. »

Mais le catalogue s'étoffera avec des formations plus spécialisées encore, notamment afin de répondre à la demande des adhérents de Federec d'avoir des formations au plus proche du terrain. Par exemple, les formations « matières » pourront monter en gamme : le niveau 1 (connaissance et reconnaissance de la matière) sera enrichi de niveaux 2 ou 3 avec des cursus permettant de travailler sur l'économie de la filière, et donc sur les métiers de revente et de maîtrise d'achats. Ces évolutions se feront en partenariat avec l'Afpa, qui maîtrise les aspects liés à l'ingénierie des formations, Federec apportant son expérience pratique du terrain et sa connaissance des métiers.



Un second site vitrine confirmé

L'année 2024 s'annonce riche en nouveaux développements pour l'EN2R : au-delà de la mise en place de ces nouvelles formations, des investissements devraient être réalisés dans du matériel, des simulateurs et des plateaux techniques mobiles en particulier, ainsi que dans l'ouverture d'un second site vitrine. Pour cela, Federec attend le versement des fonds promis dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Compétences et métiers d'avenir » où s'inscrit cette école. « L'inauguration de l'EN2R a eu lieu sans que nous ayons reçu le soutien de l'AMI, rappelle Serge Ponton. Dans le calendrier initial que nous avions imaginé, nous avions pensé engager les investissements fin 2023 et démarrer la deuxième antenne à ce moment-là. Comme l'AMI a mis un peu plus de temps que prévu [obtention officielle en juin 2023, ndlr], que les fonds n'ont pas encore été versés et ne le seront qu'en janvier, nous avons pris notre temps. (…) La deuxième antenne sera bien ouverte près de Romans-sur-Isère, à l'Afpa de Saint-Paul-lès-Romans, dans la Drôme. Le travail est en cours avec les équipes locales, que nous avons déjà rencontrées. »

Enfin, le lancement de l'EN2R a été l'occasion pour les professionnels du recyclage de raviver leurs liens avec Pôle emploi : une convention a d'ailleurs été signée lors du dernier salon Pollutec entre Federec Centre-Sud-Est et l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi. Son objet ? « Permettre aux entreprises de la branche d'avoir un contact unique, et aux différents acteurs de Pôle emploi de connaître nos activités et nous permettre de recruter des candidats », confie Serge Ponton, pour qui « il est encore tôt pour que s'amorce une dynamique de recrutements. (…) On tirera les premiers fruits de ces investissements et de ce travail à partir de fin 2024. Le temps que tout se mette en route et que les formations soient alimentées, que Pôle emploi soit en capacité de sourcer des candidats et de les flécher vers nos activités, on arrivera autour du second semestre 2024 ».