Économie circulaire : une ligne industrielle de prétraitement de batteries sous les feux de Pollutec

L'économie circulaire était à l'honneur aux Pollutec Innovation Awards avec la mise en avant d'un système de prétraitement des batteries au lithium-ion par MTB. « Nous avons substitué au broyage à la cisaille, qui tend à faire se recroqueviller les électrodes sur elles-mêmes et à emprisonner la blackmass, une solution de broyage au couteau en une seule étape qui rend son extraction plus facile, explique Guilhem Grimaud, chargé du projet. Pour réduire les risques de départ de feu associés au système d'évaporation par batch, nous avons codéveloppé avec Revtech [industriel spécialisé dans les solutions de traitement thermique] une solution d'évaporation en continu qui fonctionne avec des gaz de désorption pour récupérer l'électrolyte. Enfin, nous avons développé […] une solution de tri en conteneur qui inclut une étape de densification pour bouletter les feuillards métalliques des électrodes plus facilement et ainsi faciliter les opérations de tri mécanique. »

« La filière hydrométallurgique qui tend à se généraliser demande un prétraitement des batteries. C'est à ce titre que des solutions comme celle de MTB émergent », explique Alain Hita, ingénieur chercheur chez EDF. « Mais, au regard du nouveau règlement européen Batterie adopté en juillet 2023 imposant un taux de recyclage matière avec des objectifs pour chacun des métaux contenus dans une batterie, il faut garder à l'esprit que seul le procédé global – prétraitement et traitement – permet de juger de la performance technico-économique de chacune de ces parties. »

Le stade démonstrateur passé et les premières ventes actées, MTB se positionne en tout cas parmi les acteurs en vue du marché.