Efficacité énergétique : 3 start-up spécialisées lauréates du programme d'incubation de Microsoft France

Le 20 décembre dernier, Microsoft France a dévoilé la liste des 10 start-up, réparties en 3 catégories, sélectionnées pour rejoindre la troisième promotion de son programme d'incubation spécialisé dans la transition écologique et énergétique. À partir du 4 janvier et pendant six mois, ces jeunes pousses seront accompagnées par 11 partenaires de Microsoft France, pour aller vers l'industrialisation de leur produit.

Les lauréats de la catégorie Efficacité Energétique sont Tilt, qui a développé une plateforme logicielle et algorithmique pour valoriser sur les marchés de l'électricité des flexibilités électriques diffuses (bâtiments tertiaires, véhicules électriques) ; Kipsum, qui propose une solution d'optimisation énergétique par jumeau numérique ; et enfin Fruggr, solution numérique destinée à piloter la performance énergétique des systèmes informatiques.

Précilia Fibleuil, responsable de ce programme d'incubation chez Microsoft France, précise les critères de sélection : « Nous veillons à sélectionner des start-up qui soient suffisamment matures pour savoir travailler avec les grandes entreprises partenaires et mettre en œuvre des réalisations concrètes prouvant leur faisabilité. » À l'issue de la période d'incubation, « les plus avancées sont accompagnées par un employé en interne, qui va les aider sur des problématiques technologiques plus complexes et sur l'internationalisation ».