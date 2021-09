Enedis s'allie avec H2X-Ecosystems pour déployer son générateur électrique à hydrogène

Le jeudi 23 septembre, H2X-Ecosystems, une start-up bretonne spécialisée dans l'hydrogène, a signé un accord de partenariat avec Enedis pour le déploiement de son prototype H2X-G350. « Afin de vérifier les performances techniques et économiques de cette innovation, Enedis souhaite tester le H2X-G350 dans toutes les configurations sur le réseau public de distribution avec différentes caractéristiques techniques », expliquent les deux parties dans un communiqué.

Le dispositif en question est un générateur électrique à hydrogène de forte puissance. De la forme et de la taille d'un conteneur, ce système énergétique « qui vise à réduire les émissions de CO 2 et les émissions sonores » possède une puissance de 350 kilowatts (kW). Il consomme en moyenne 16 kilogrammes d'hydrogène par heure. « Le produit H2X-G350 est destiné aux acteurs désireux d'accéder à une forte puissance électrique, qui plus est zéro émission », souligne Stéphane Paul, P-DG de H2X-Ecosystems.

Le H2X-G350 est conçu pour fournir une alimentation électrique provisoire, en période de travaux ou lors d'un incident, au réseau d'électricité. Déplaçable facilement, il peut aussi générer de l'électricité, par exemple, sur le site d'un événement temporaire. En outre, les calories rejetées par le système de climatisation associé au générateur sont récupérées et valorisées, notamment sous forme de caissons d'eau chaude sanitaire (ECS), en vue d'une utilisation domestique.

Un premier démonstrateur sera déployé en mars 2022 dans le cadre du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, un rallye-raid hors-piste féminin de trois semaines dans le sud du Maroc. Il est cofinancé par la Région Bretagne, par le biais du plan France Relance, mais aussi par le Fonds européen de développement régional.