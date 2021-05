Climat : dans les Alpes, les espèces remontent vers les sommets de manière hétérogène

Une équipe européenne d'écologues, impliquant des chercheurs français dont le CNRS, ont mené une étude qui quantifie les impacts du changement climatique sur la biodiversité vivant dans le massif des Alpes , au cours des dernières décennies. Leurs résultats ont été publiés le 27 avril 2021 sur le site de Biological Reviews. Les chercheurs ont analysé ces impacts sur l'activité saisonnière et les déplacements en altitude de plus de 2 000 espèces de plantes, animaux et champignons.

Ainsi, les insectes terrestres, reptiles, oiseaux migrateurs et plantes « ont fortement réagi au réchauffement climatique en avançant leur activité printanière de 2 à 8 jours par décennie en moyenne », indique le CNRS. En revanche, d'autres groupes d'organismes comme les oiseaux nicheurs, les amphibiens et les insectes aquatiques « ont moins, voire pas du tout, décalé leur activité printanière ».

Des changements « significatifs » de l'altitude moyenne de répartition des espèces ont aussi été trouvés pour les papillons, reptiles, arbres et arbustes (plus de 30 m/décennie). A l'inverse, certains groupes comme les insectes ayant un stade larvaire en milieu aquatique ou encore les oiseaux, les fougères et les plantes alpines « n'ont que peu migré en altitude (moins de 15 m/décennie) ».