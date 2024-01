Exposition universelle : la France parie sur le réemploi pour réduire l'impact environnemental de son pavillon

La certification Casbee demande une exploitation économe en termes de fluides, une prise en compte des ressources utilisées sur l'ensemble de leur cycle de vie, des émissions contrôlées et une réutilisation des éléments une fois démontés.

Le 9 janvier 2024 au Quai d'Orsay, Cofrex, SAS à capitaux publics créée pour organiser la participation de la France aux Expositions universelles, a dévoilé les plans et quelques éléments de principes architecturaux autour de la création du pavillon destiné à la représentation nationale, qui sera installé à Osaka (Japon), en 2025.



Le bâtiment sera mis en service en janvier 2025, puis ouvert au public du 13 avril au 13 octobre. Suivra le démontage du 30 octobre au 31 mars 2026. En vertu de ce caractère temporaire, pour satisfaire notamment aux exigences de la certification japonaise Casbee, qui a pour objectif de diminuer l'impact environnemental du bâti, les équipes de Cofrex misent notamment sur une construction hors site de la charpente métallique, des panneaux de béton cellulaire autoclavé et des panneaux composites de la façade principale, ainsi que sur le recours au circuit locatif pour les équipements audiovisuels ou de chauffage, ventilation et climatisation par exemple.

Chercher une seconde vie

En outre, Nathalie Mercier, directrice de la communication de Cofrex, indique que le contrat qui lie l'entreprise de construction – Rimond – à la structure, « stipule que le bâtiment deviendra la propriété de l'entreprise lors du démontage, ce qui a permis une économie pour la Cofrex et "oblige" l'entreprise à rechercher la meilleure valorisation à travers une seconde vie ».

Dans des engagements écrits transmis à la structure organisatrice, Rimond fait part de plusieurs catégories de réemploi pour les éléments du bâti : location, recyclage, réutilisation et mise à la benne. Selon l'entreprise de construction, les différents panneaux seront recyclés. La charpente métallique, quant à elle, sera réutilisée pour d'autres constructions. Les plaques de plâtre et les membranes de filtration d'eau seront destinées à la benne.