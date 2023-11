Forêts : la Commission européenne propose un règlement pour améliorer leur résilience

L'exécutif européen a présenté, mercredi 22 novembre, une proposition de règlement sur la surveillance des forêts en vue d'améliorer leur résilience. Ce texte prévoit de créer un système de cartographie des unités forestières, un cadre de collecte des données sur les forêts, ainsi qu'un cadre de partage de ces données.

« Actuellement, l'UE ne dispose pas d'un système commun permettant de collecter des données sur les forêts à long terme, précises et comparables. Cela limite la capacité des États membres, des sylviculteurs, des gestionnaires forestiers et des autres parties prenantes à prendre des décisions en connaissance de cause et à agir contre les facteurs de stress et les menaces, y compris pour réagir rapidement et efficacement aux risques de catastrophe », expliquent les services de la Commission.

Ce cadre réglementaire, ajoutent ces derniers, doit contribuer à créer une gouvernance forestière intégrée en assurant une coopération entre les États membres, en soutenant la mise en place de plans forestiers à long terme et en prenant en compte la multifonctionnalité des forêts. Il doit aussi aider les gestionnaires de forêts à « commercialiser leurs services écosystémiques, tels que les absorptions de carbone », dans le cadre du système de certification d'élimination du carbone de l'UE.

« Si l'UE souhaite sérieusement mettre en œuvre le Pacte vert, la protection et la restauration des forêts doivent devenir une priorité, et disposer de meilleures données dans toute l'UE est une évidence », estime Sergiy Moroz, responsable de la politique eau et biodiversité au Bureau européen de l'environnement (BEE). Mais un souci pourrait venir du calendrier. Alors que la proposition de règlement doit maintenant être examinée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le processus législatif risque de s'enliser à mesure que l'on se rapproche des élections européennes de juin prochain.