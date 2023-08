Fortes chaleurs : La Poste va mener une expérimentation pour recenser les personnes vulnérables

Le Gouvernement annonce le lancement d'une expérimentation visant à améliorer l'identification des personnes les plus vulnérables en prévision des épisodes caniculaires. Une disposition introduite dans le premier Plan national sur la gestion des vagues de chaleur, présenté le 8 juin dernier, et qui complète le Plan canicule santé de 2004.

Une phase test nationale sera ainsi menée avec La Poste dans quatre communes : Avrillé (Maine-et-Loire), Bolbec (Seine-Maritime), Guilherand-Granges (Ardèche), Langres (Haute-Marne). Près de 12 000 personnes de 65 ans et plus sont concernées. Les facteurs seront mobilisés afin de visiter les publics fragiles à leur domicile et les inciter à s'inscrire sur les registres des communes les recensant. Seulement 5 % de ces personnes y sont en effet inscrites à l'heure actuelle. En cas de canicule, les facteurs pourront aussi s'assurer de leur état de santé et les sensibiliser sur les gestes à adopter.

« Je salue l'ambition de cette phase test nationale menée conjointement avec La Poste pour mobiliser les facteurs […]. Cette première expérimentation doit ouvrir la voie, je l'espère, à une généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire national », déclare Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.