Hydrogène : un nouvel acteur de la plasmalyse du méthane émerge dans le bassin francilien

Née dans les laboratoires de Centrale Supélec en 2018, la société Spark développe la plasmalyse du méthane, une technologie permettant de dissocier la molécule en hydrogène et carbone sous forme solide. Ses fondateurs mettent en avant sa consommation électrique plus basse que celle de l'électrolyse alcaline – notamment du fait de l'énergie de dissociation du méthane, très inférieure à celle de l'eau. Spark souhaite s'adresser en priorité aux procédés industriels sans solution d'électrification directe (comme l'acier ou l'aluminium), et travaille au déploiement d'unités modulaires montables sur site. Un pilote industriel est en construction et sera livré en mai sur un site de méthanisation au sud d'Orléans (Loiret), pour une batterie de tests qui dureront entre quatre et six mois.