Hydrogène : la production en bâtiment, une solution pour stabiliser le réseau énergétique

Premier atout dans leur manche : rappeler qu'aux XVIIIe et XIXe siècles déjà, le gaz d'éclairage, composé notamment d'hydrogène, était utilisé pour allumer les lampadaires. Nicolas Simoncini, sociologue des techniques au CNRS, rapporte d'ailleurs qu'en 1860, Lenoir invente le premier moteur à gaz d'éclairage et couvre avec celui-ci une dizaine de kilomètres. Deuxième carte : face aux difficultés de stockage des ENR, faire valoir les atouts en termes de génération à la demande et de déphasage d'une production d'hydrogène locale sans stockage et sans pression. Une stratégie qui pourrait se révéler gagnante. En témoigne la communication du consortium autour du récent avis favorable informel de la DGPR sur la production décentralisée d'hydrogène au sein de bâtiments. Mais si, comme l'indiquent l'Ademe et son guide d'information sur les risques et mesures de sécurité liée à la production d'hydrogène décentralisée, sa probabilité d'explosion à l'air libre est plus faible que les autres gaz du fait de sa plus grande diffusivité, on notera quand même sa plus grande propension à fuir et sa capacité à fragiliser les structures métalliques.