Un portail pour appréhender les effets du changement climatique sur les pratiques agricoles

Météo-France et l'association Solagro lancent un service à destination des agriculteurs, Canari-France, pour adapter les pratiques culturales et d'élevage aux changements climatiques. « Ce portail permet, en fonction du type de culture ou d'élevage, de visualiser l'évolution d'une centaine d'indicateurs agroclimatiques des plus génériques (cumul de précipitation, évapotranspiration, date de gelée) aux plus pointus (risque de stress thermique pendant la floraison, simulation de date de récolte pour différentes variétés de maïs ou encore difficulté d'intervention mécanique dans les vignes) », explique le communiqué. Les projections peuvent aller jusqu'à 2050 et au-delà (jusqu'en 2100), pour un scénario modéré ou fort.

« Il s'agit ainsi de mesurer les effets potentiels, positifs ou négatifs, des évolutions climatiques sur les activités agricoles et d'identifier les leviers d'action pour s'adapter. » Ces données concrètes permettent de mieux appréhender les changements futurs. Par exemple, connaître le nombre de jours durant lesquels la température dépasse 25 °C peut permettre aux éleveurs d'améliorer le confort des animaux et d'anticiper les besoins en fourrage.

Météo-France et Solagro poursuivent leurs travaux afin d'élaborer des indicateurs plus complexes intégrant les stades de développement des cultures, comme la floraison ou la combinaison de plusieurs stress sur un cycle cultural.