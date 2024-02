Impact environnemental de l'IA : un groupe de travail piloté par l'Afnor voit le jour

Le 15 janvier 2024, le Commissariat général au développement durable, antenne du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a annoncé le lancement d'un groupe de travail piloté par l'Afnor, pour créer un référentiel afin de mesurer l'impact environnemental des projets d'intelligence artificielle.

Celui-ci sera composé d'acteurs de la filière et s'emploiera, pendant six mois, à proposer une définition commune du caractère sobre d'un modèle d'intelligence artificielle, à mettre en place des indicateurs et une méthode de calcul associée pour évaluer l'impact environnemental de l'IA, à cadrer les modalités de reporting et de communication et à partager des bonnes pratiques pour limiter ces impacts tout au long de son cycle de vie.

Le référentiel à construire ne sera pas une norme au sens propre du terme, mais un « document destiné exclusivement à un usage volontaire par les participants à la plateforme de travail, leurs partenaires ou toute autre personne ou organisation intéressée », précise la communication de l'Afnor. Un document de ce type « ne peut pas être élaborée lorsqu'un projet de norme sur le même sujet est prévu au programme de travail d'une commission de normalisation ».

Les structures intéressées (start-up, industriels, etc.) pour participer au projet ont jusqu'à la fin mars pour se signaler à l'Afnor.