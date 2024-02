Infra2050, un pôle de compétitivité pour les infrastructures décarbonées

Après sa labellisation par l'État en mars 2023, le pôle de compétitivité des infrastructures et de l'aménagement des territoires Infra2050 (1) est lancé officiellement, ce jeudi 8 février. Présidé par Cédric Moscatelli, le pôle est soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et Syntec-Ingénierie.

Infra2050 est le fruit d'une collaboration entre le cluster Indura (Infrastructures durables Rhône-Alpes), le cluster Ecorse TP, en Bourgogne-Franche-Comté, et l'Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil (Irex). Son action s'articule autour de quatre enjeux : « concevoir, construire et exploiter des infrastructures bas carbone ; penser et adapter les infrastructures pour un usage décarboné ; faire évoluer les infrastructures pour assurer la résilience des territoires ; et intégrer le numérique pour des infrastructures connectées et apprenantes. »

Son objectif est d'apporter des réponses aux enjeux identifiés par des projets innovants collaboratifs avec les acteurs de la filière : entreprises, maitres d'ouvrage, industriels, centres de recherche et universités.

« Travaillant de concert avec l'État et les Régions le soutenant, infra2050 contribuera à l'existence d'appel à projets dédiés à la filière. Son accompagnement renforcera l'excellence des projets, et le label qu'il attribue favorisera l'accès aux financements français et européens. Notre objectif est d'accompagner 36 projets pour la fin 2024. », a indiqué Cédric Moscatelli.