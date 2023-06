Instiller la culture de la sécurité chez les exploitants de méthaniseur

Asphyxie, chutes, chocs électriques… La liste est longue des risques auxquels sont exposées les personnes qui exploitent les méthaniseurs. Un guide, « ABC Sécurité et Méthanisation », entend contribuer à la formation des professionnels de la filière.

L'apparition des méthaniseurs, au nombre de 1 560 aujourd'hui en France, n'a pas modifié uniquement le paysage : elle a aussi fait évoluer certaines professions. « D'agriculteurs-éleveurs, nous sommes devenus exploitants de méthaniseur, un vrai nouveau métier auquel on n'a pas été formés, témoigne Yves Debien, agriculteur méthaniseur, par ailleurs administrateur de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France (AAMF). Nous sommes des gens de terrain, qui n'avons pas toujours l'habitude des protocoles des entreprises dites industrielles. Il faut, poursuit-il, qu'on se les accapare et qu'on les mette à notre niveau, pour répondre aux exigences formulées. »

Nous devons absolument faire passer la sécurité avant la performance de l'unité Alice L'Hostis, directrice du CTBM Une activité industrielle, avec des risques industriels

De fait, confirme Alice L'Hostis, directrice du Centre technique national du biogaz et de la méthanisation (CTBM), « la méthanisation est une activité industrielle » - pour preuve, les méthaniseurs sont des ICPE classées dans la rubrique 2781. À ce titre, la méthanisation présente des risques dont la typologie est commune à d'autres filières industrielles. De nature et de causes variées, ces risques sont liés aussi bien aux procédés qu'à la maintenance, qui induisent des déplacements en hauteur, la manipulation de pièces et de produits dangereux… autant de situations accidentogènes pour les opérateurs/exploitants et/ou l'environnement. Souvent d'origine humaine, les incidents répertoriés se multiplient, note d'ailleurs Alice L'Hostis, une augmentation qui va de pair avec la hausse du nombre d'unités en exploitation. Néanmoins, le coût des sinistres augmente aussi par rapport au montant des primes. « Ce constat ne va pas dans le bon sens, déplore la directrice du CTBM. Cela signifie qu'un nombre croissant de sinistres n'est pas pris en charge et que la filière n'a pas atteint son niveau de maturité sur ce plan (…). Nous devons absolument faire passer la sécurité avant la performance de l'unité. »

Un guide sur la sécurité

Dans ce contexte, les acteurs de la filière méthanisation réunis au sein du Club Biogaz se sont fédérés dans un groupe de travail sur les formations, en particulier celles portant sur la prévention des risques.

Un nouveau groupe de travail sur la prévention des risques Lancé par le Club Biogaz, piloté par Laurine Duclos (ATEE) et Nicolas Costes (GRDF), ce GT vise à réunir tous les acteurs intéressés par la prévention des risques. Objectifs ? Faciliter les partages, sensibiliser les exploitants et produire un guide des bonnes pratiques. Et faire passer le message que « répétition est mère de pédagogie », que la culture de la sécurité s'acquiert d'autant mieux que l'on répète les enjeux et les pratiques.

Fruit des travaux de ce groupe de travail, un guide intitulé « ABC Sécurité et Méthanisation » a été présenté lors de la dernière édition du salon Expobiogaz, les 7 et 8 juin à Strasbourg. Réalisé par CH 4 Process , ce guide de recommandations et de vulgarisation est « une première version qui a vocation à évoluer, dans une logique d'amélioration continue », explique Maxime Brissaud, président de la société d'ingénierie.

Constitué de onze rubriques, le document fait la part belle à l'identification des risques, avec une liste « à la Prévert » où les concepteurs ont tenté de recenser « tous les moyens de se blesser ou de mourir sur l'installation ». Ne figurent pas les risques psychosociaux, note Maxime Brissaud, celui de burn out par exemple, « mais les exploitants savent très bien qu'ils existent ».

Le guide met également la focale sur quelques risques, celui d'asphyxie par exemple – sans doute l'un des plus dangereux en méthanisation, souligne Maxime Brissaud. Avec pour chaque risque, des recommandations en matière de protection collective et individuelle.

Un support multifonction

Dans une autre rubrique, le guide dresse l'inventaire des documents obligatoires à établir (plan de prévention, protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement, plan général de coordination, permis feu, document unique d'évaluation des risques professionnels). Sur ce point, il a été conçu comme un support à l'élaboration des documents techniques : il ne se substitue pas au « travail d'analyse de risques [à effectuer] pour chaque intervention », ni à la tenue du « document unique et du plan de prévention, à réaliser par chaque exploitant pour chaque site », alertent les concepteurs.

Sur le terrain, cet ABC peut servir à des fins d'affichage sur les sites (aux entrées, au niveau du stockage des produits chimiques, du stockage des EPI), ou de support aux organisations de sites, une rubrique étant d'ailleurs consacrée à ce volet.

Pas de prise de conscience sans échanges

Plus globalement, ce guide a vocation à constituer un support aux formations initiales, destinées aux nouveaux arrivants, mais aussi à la formation continue, pour les exploitants installés. Lors des sessions, « il doit favoriser les échanges », ajoute Maxime Brissaud, « nécessaires aux prises de conscience ». Les formations ne doivent pas être descendantes, considère-t-il, mais « permettre aux gens confrontés aux risques d'exprimer leurs craintes ».

Pour favoriser échanges et partages d'expérience, Yves Debien incite les agriculteurs-exploitants de méthaniseurs à se structurer localement en nouvelles associations ou en nouveaux réseaux et à organiser par leur biais des formations au métier. Et aussi à inviter sur site pompiers et/ou assureurs, dans une démarche de formation mutuelle.