Six transporteurs de voyageurs obtiennent le label Objectif CO2

Six premières entreprises de transport de voyageurs viennent d'obtenir leur labellisation Objectif CO 2 pour une durée de trois ans, qui certifie l'atteinte d'un haut niveau de performance énergétique et environnementale.

Les données des émissions de gaz à effet de serre des entreprises candidates à la labellisation sont auditées par des experts indépendants habilités par l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et comparées au référentiel européen Handbook Emission Factors for Road Transport (HBEFA).

Les six entreprises labellisées (Autocars R. Barrière (Tarn-et-Garonne), Cars Farouault (Manche) ; Cars Rouillard (Côtes d'Armor), CFTI Cannes (Alpes-Maritimes), Voyages Cavé (Loire-Atlantique) et Voyages Kunegl (Haut-Rhin)) ont bénéficié d'outils pour mesurer et piloter leurs émissions, d'une méthodologie d'actions et d'un accompagnement personnalisé par des chargés de mission Eco CO 2 . Les actions mises en place ont porté, entre autres, sur le renouvellement du parc de véhicules, l'utilisation d'énergies alternatives au diesel, et une formation à l'éco-conduite.

« Avec ce label, les collectivités et les entreprises, comme les consommateurs, disposent d'un repère de mobilité vertueuse », précise le communiqué de l'Ademe et du ministère de la Transition écologique et solidaire.