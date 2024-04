La recherche s'accélère pour adapter les bâtiments aux canicules

Installé à Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes), le nouveau laboratoire commun de recherche TebLab étudiera les enjeux thermiques et énergétiques des bâtiments, y compris les questions d'adaptation aux fortes chaleurs, canicules et à la sécurité incendie. Ce laboratoire, inauguré le 13 mars dernier, regroupe des chercheurs du Centre d'énergétique et de thermique de Lyon (Cethil), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l'Institut national des sciences appliquées Insa de Lyon et du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). L'université Claude-Bernard Lyon 1 est aussi partenaire.

« Concrètement, les équipes vont réaliser des simulations sur les bâtiments et les environnements urbains ainsi que de leurs usagers dans différentes configurations urbaines ou météorologiques afin d'étudier différentes situations à risque, ou au contraire les effets de solutions de rafraîchissement », explique le CNRS, dans un communiqué diffusé le 22 avril.

Les chercheurs évalueront également le risque incendie sur des façades existantes, et la sécurité incendie des systèmes photovoltaïques en façade ou en toiture.