Une formation pour gérer les terres de chantiers contenant des espèces végétales envahissantes

Le 26 mars 2024, le groupe ECT, spécialisé dans la gestion des terres excavées polluées et inertes, a indiqué lancer une offre de formation pour les entreprises de terrassement. Son objectif ? Apprendre à surveiller l'apparition d'espèces végétales envahissantes sur les sites de terrassement, les cartographier et délimiter leur émergence, puis les neutraliser avant que celles-ci ne se retrouvent dans des terres excavées inertes. La formation se réalise en deux heures sur site avec un écologue et un support spécial.