Écoconception : l'Ademe présente les six lauréats 2023 de Perfecto et annonce la clôture de l'appel à projets

Le 27 février, l'Agence de la transition écologique a annoncé avoir retenu six projets dans le cadre de la douzième et dernière édition de son appel à projets Perfecto en faveur de l'écoconception. Les six lauréats se partageront un aide globale de 825 770 euros, pour un coût total des projets de 2 millions d'euros.

Deux projets de R&D vont bénéficier d'un soutien portant sur des études de faisabilité d'écoconception : le projet Neecodep, d'Addev Micel, bénéficiera de 42 000 euros pour réaliser l'étude de faisabilité d'une solution d'emballage écoconçue pour le marché de l'aéronautique et du spatial ; et l'étude de faisabilité d'écoconception du procédé Niugreen de lavage de contenants en verre pour les cosmétiques de l'entreprise BR Conditionnement sera financée à hauteur de 50 000 euros.

Les quatre autres projets soutenus sont au stade de la mise en œuvre des leviers d'écoconception. Le projet BZP, porté par Les Ateliers du goût, a pour but d'écoconcevoir une barquette zéro plastique résistante à la congélation et au réchauffage (soutenu à hauteur de 75 000 euros). Sobem recevra une aide de 181 000 euros pour écoconcevoir des amortisseurs à haute performance environnementale pour véhicules intermédiaires (projet Amor-HPE). Cent soixante-dix mille euros ont été accordés au projet EcOflex, de l'entreprise Chomarat Textiles Industries, qui vise à développer des solutions écoconçues de textile enduit pour les marchés de la bagagerie et du vêtement de protection. Et le projet RFID Low Energy d'écoconception d'armoire pour la traçabilité des objets en milieu industriel, de l'entreprise Nexess, bénéficiera d'une aide de 307 000 euros.

Fin de l'appel à projets perfecto

L'Agence annonce aussi que cette édition clôture le dispositif Perfecto qui, de 2004 à 2023, a permis de soutenir 114 projets, pour un soutien global de 15,5 millions d'euros sur des investissements totaux de 31,5 millions. L'Ademe explique vouloir désormais soutenir une économie du numérique innovante, circulaire et à moindre impact environnemental, grâce à un nouvel appel à projets Econum (1) , ouvert jusqu'au 31 mai 2024.

Bien sûr, le soutien à l'écoconception n'est pas abandonné et plusieurs dispositifs sont disponibles (2) : un soutien renforcé pour l'écoconception dans les secteurs concerné par l'affichage environnemental ; des outils techniques et financiers pour appuyer la demande de produits écoconçus certifiés Écolabel européen ; ou encore des offres techniques et financières adaptées au niveau de maturité des projets avec la subvention des premiers pas en écoconception (dispositif Tremplin), la subvention de diagnostics (en partenariat avec Bpifrance) et la subvention d'études de mise en marché de produits et service écoconçus.