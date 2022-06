L'ex-député Matthieu Orphelin deviendra directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux dès le mois de novembre 2022.

La candidature de Matthieu Orphelin a été retenue par le président de la LPO, après un avis favorable unanime du bureau et du conseil d'administration de l'association. Il succédera à Yves Verilhac, qui quittera son poste en fin d'année, après neuf ans passés à l'occuper. Matthieu Orphelin s'installera à Rochefort, dès le 1er novembre 2022. S'en suivra alors une période de transition de deux mois.

Diplômé de l'École centrale de Nantes et docteur en énergétique de l'École des mines de Paris, l'ingénieur de 49 ans a évolué à de nombreux postes à l'Ademe (2000-2010), notamment en tant que directeur de la recherche et de la prospective et en tant que directeur de l'économie circulaire et des déchets (2016-2017). Il a été, entre-temps, conseiller et porte-parole de la Fondation pour la nature et l'homme (anciennement Fondation Nicolas-Hulot) de 2012 à 2015.

Son parcours politique commence sous la bannière du parti EELV lorsqu'il est élu vice-président de la Région Pays de la Loire, en 2010. Parti qu'il quittera deux ans plus tard. Il est élu député au sein du groupe LREM, en 2017, et il siège notamment à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. L'écologiste quittera le parti présidentiel, en 2019, en mettant en avant des « avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux », puis il échouera à faire élire sa liste de rassemblement de la gauche et des écologistes lors des élections régionales de 2021 dans sa région natale. Matthieu Orphelin renonce à la vie politique en ne se représentant pas à sa propre succession et en dressant le bilan de sa mandature dans son livre À quand l'écologie en grand ? Ce qu'il reste à faire paru en juin 2022. L'ex-député rejoint la LPO pour « s'engager concrètement pour la protection de la nature et la biodiversité ».