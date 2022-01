Refashion a une nouvelle directrice générale, Maud Hardy. Nommée par le conseil d'administration de l'éco-organisme de la filière textile, elle succède à Alain Claudot, directeur général depuis sa création, en 2009.

À partir du 15 janvier 2022, Maud Hardy sera la directrice générale de Refashion. Directrice de l'économie circulaire de l'éco-organisme de la filière textiles d'habillement, linge de maison et chaussures depuis 2017, c'est une experte du marketing, du développement commercial et de l'économie circulaire, avec plus de vingt-cinq ans d'expérience dans des entreprises internationales de la mode et des loisirs. Elle aura pour mission d'accompagner les acteurs de la filière dans le développement d'une approche 100 % circulaire tout au long du cycle de vie des produits et d'imposer l'éco-organisme comme une référence et un modèle à suivre à l'échelle européenne. « L'éco-organisme souhaite engager les marques de la filière textile vers une économie 100 % circulaire. Cette nouvelle ère est marquée par une augmentation des moyens financiers engagés pour démultiplier leur accompagnement dans les démarches d'écoconception et accélérer l'industrialisation du recyclage en France et en Europe », explique Didier Souflet, président du conseil d'administration de Refashion.

Maud Hardy succède à Alain Claudot, à la tête de Refashion depuis 2009. Ce dernier continuera à occuper des fonctions de conseil au sein de l'éco-organisme.