Metabio : et si l'agriculture biologique devenait le mode de production majoritaire

"et si l'agriculture biologique devenait le mode de production majoritaire" ? Mais oui, c'est une très bonne idée ça et un projet agricole porteur d'espoirs pour le plus grand nombre ! Il est plus que temps d'investir massivement sur le sujet en matière de recherche appliquée et, surtout, de déboucher au plus tôt sur un véritable plan national de développement de l'AB et de soutien pérenne, structuré et équitable.

Il faut juste tenir à distance de ce programme la FNSEA et certains services du ministère de l'agriculture (chambre d'enregistrement des diktats de la première) afin d'éviter qu'ils ne le dénaturent et le torpillent...

Pégase | Aujourd'hui à 11h37