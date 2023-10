Deux directeurs généraux délégués nommés à l'Ademe

Patricia Blanc et Baptiste Perrissin-Fabert.

Patricia Blanc et Baptiste Perrissin-Fabert sont nommés directeurs généraux délégués de l'Ademe. La première est chargée des opérations et le second de l'expertise.

Baptiste Perrisin-Fabert est directeur général par intérim de l'agence depuis septembre 2022.

Tous deux seront chargés de préfigurer l'organisation de la gouvernance de l'Ademe autour d'un pôle opérationnel et d'un pôle expertise, qu'ils piloteront.

Patricia Blanc a débuté sa carrière en 1997 à la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine. Elle a ensuite rejoint, en 2000, le ministère de l'Environnement, où elle a notamment dirigé la direction générale de la prévention des Risques (DGPR), avant de partir diriger l'agence de l'eau Seine-Normandie. Directrice de cabinet de la secrétaire d'État à la Biodiversité, Bérangère Abba, en 2021, elle a ensuite rejoint l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd).

Baptiste Perrissin-Fabert a été directeur de cabinet de la secrétaire d'État Brune Poirson de 2017 à 2020, avant d'être nommé directeur exécutif de l'expertise et des programmes de l'Ademe en 2021.