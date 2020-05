Le nouveau président du conseil d'administration d'IFP Énergies nouvelles est Pierre-Franck Chevet. Il succède à Didier Houssin.

Par décret publié au Journal officiel du 28 mai 2020, Pierre-Franck Chevet prendra ses fonction de président du conseil d'administration d'IFP Énergies nouvelles (IFPEN) à compter du 2 juin. Précédemment, Pierre-Franck Chevet avait présidé l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de 2012 à 2018. Il succède à Didier Houssin dont le mandat arrivait à échéance après cinq années passées à la tête de l'IFPEN.

Âgé de 58 ans, Pierre-Franck Chevet est ingénieur général des Mines, diplômé de l'École Polytechnique et de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae). Il a débuté sa carrière en 1986 à l'ASN. De 1995 à 1999 il a dirigé la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire) et l'Agence nationale de la valorisation de la recherche (Anvar) de la région Alsace. Il a ensuite rejoint la région Nord Pas-de-Calais en tant que directeur de la Drire et directeur de l'École des Mines de Douai.

En 2005, Pierre-Franck Chevet est nommé au cabinet du Premier ministre en tant que responsable du pôle industrie, énergie, environnement et innovation. De 2007 à 2012, il est directeur général de l'énergie et du climat (DGEC) au sein du ministère chargé de l'énergie.